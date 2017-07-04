Губернатор Приморья отправился в Находку «дышать угольной пылью»

Владимир Миклушевский проверит угольные компании и дороги, за которые неоднократно получал наказания от прокуратуры

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Во вторник, 4 июля, губернатор Приморья Владимир Миклушевский отправился в город Находку, прославившийся своей угольной пылью на всю страну, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Глава региона проверит, как в городе исполняются поручения президента России и Генпрокуратуры по решению проблемы пыли от открытой перевалки угля в воздухе.

На повестке дня 4 июля - личный осмотр площадок стивидорных компаний и тематическое совещание, а также посещение ряда социальных объектов и прием граждан по личным вопросам.

Кроме угольной пыли у поездки Владимира Миклушевского есть и вторая задача - лично проверить ход ремонта дорог, за которые администрация края уже неоднократно получала взыскания прокуратуры.

Ранее РИА VladNews неоднократно писало о том, что разбитые дороги в Приморье опасны для жителей края. Неподдельный интерес дороги региона вызывают и у прокуратуры, которая, к примеру, недавно наказала администрацию региона за "убитую" дорогу Артем - Находка - порт Восточный: асфальтовое покрытие проезжей части указанной дороги на участках:44-69 километры на территории Шкотовского МР, 82-108 километры на территории ЗАТО Фокино, 108-144 километры, 163-й километр на территории Находкинского ГО имеет многочисленные ямы, просадки, выбоины и иные повреждения, существенно затрудняющие движение транспортных средств, - согласно заключению прокуратуры в апреле 2017 года. Суд обязал профильный краевой департамент отремонтировать непотребные дороги. Что и делается сейчас:

"На первом участке – в районе поселка Штыково, который осмотрел глава региона, капитальный ремонт уже выполнен.

«Произведена выборка пучин, отсыпка скальным грунтом, затем сделано основание и уложено два слоя асфальтобетона. Ремонт дороги ведем в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Позавчера здесь были специалисты Росавтодора, увиденным остались довольны», – доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора.

Сейчас дорожные рабочие АО «Примавтодор» трудятся сразу на пяти участках. Например, на участке дороги, пролегающем через Фокино, пока ведут подготовку к замене асфальта. Завершить капремонт планируется в течение двух недель, сообщил подрядчик. Владимир Миклушевский дал департаменту транспорта и дорожного хозяйства поручение максимально сократить срок ремонта и тщательно контролировать ход работ.

«Купальный сезон уже начался, люди поехали на море в сторону Находки. Нужно здесь работы закончить побыстрее. Следите за тем, чтобы ремонт был выполнен качественно и в срок», – заявил Губернатор.

Всего в этом году асфальтобетонное покрытие заменят на почти 35 километрах дороги до Находки. Это наиболее разрушенные участки, уже не отвечающие нормативным требованиям и вызывающие нарекания граждан," - пишет пресс-служба администрации края.

Необходимо отметить, что направления на Арсеньев, Находку и Спасск-Дальний - это самые разрушенные асфальтовые дороги региона. Но справедливости ради нужно сказать:не ко всем населенным пунктам региона вообще есть асфальтированные подъезды - что особенно сильно сказывается в сезонную распутицу.

По новой программе до 2020 года в нормативное состояние должно быть приведено не менее 80% автомобильных дорог края (в этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов РФ, которым потребовалось участие в проекте «Безопасные и качественные дороги»). Краевые власти обещают активно интересоваться в этом деле не только нормативами, но и мнением простых приморцев.

Самое заметное решение проблемы плохих дорог региона, наблюдавшееся до наступления пляжного сезона в Находке, - было приобретение четвертого самолета малой авиации.

Напомним, ранее прокуратура объявила о том, что грубые нарушения законодательства в содержании дорог отмечены в 19 муниципалитетах края. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский также получил прокурорское представление в сфере нарушения содержания автодорог в регионе.

Отметим, что эксперты говорят о том, что хорошие дороги, которые необходимы Приморью, - это один из залогов экономической, инвестиционной и социальной привлекательности региона.