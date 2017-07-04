Седан влетел в дерево во Владивостоке

Иномарка получила значительные повреждения

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 июля, иномарка влетела в дерево во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Аллилуева, 5.

Как сообщают очевидцы, веселая компания на автомобиле ToyotaMarkII, не справившись с управлением, вылетела за пределы проезжей части, где совершила столкновение с деревом.

Стоит отметить, что еще бы чуть-чуть и иномарка и вовсе бы упала с подпорой стены.

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