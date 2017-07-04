Массовая авария произошла в Приморье

В результате ДТП пострадали водители трех транспортных средств

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с пострадавшими, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент случился в селе Екатериновка, Партизанский район Приморского края. Водитель Honda HR-V , который в последствие отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с двумя автомобилями.

В результате удара пострадали водители трех транспортных средств.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя Honda HR-V составил 23 года. В отношении нарушителя составлен административный материал по статье 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП, предполагающий административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.