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Массовая авария произошла в Приморье

В результате ДТП пострадали водители трех транспортных средств
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с пострадавшими, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент случился в селе Екатериновка, Партизанский район Приморского края. Водитель Honda HR-V , который в последствие отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с двумя автомобилями. 

В результате удара пострадали водители трех транспортных средств. 

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя Honda HR-V составил 23 года. В отношении нарушителя составлен административный материал по статье 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП, предполагающий административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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