Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек

Горела студия красоты, расположенная на первом этаже общежития

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 9 отряда противопожарной службы по охране Дальнегорского городского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в помещении студии красоты, расположенной в цокольном этаже малосемейного общежития на улице Матросова в Дальнегорске.

К месту пожара был направлен дежурный караул 37 пожарной части. Через минуту пожарные прибыли к месту вызова. По прибытию начальник караула доложил, что огнём полностью охвачено помещение салона на площади 25 кв.м. Кроме того, наблюдалось сильное задымление с первого по четвертый этажи общежития. Задействовав звено газодымозащитной службы, с помощью спасательных устройств для защиты органов дыхания и зрения, была проведена эвакуация людей . В результате слаженных действий пожарных были спасены 12 человек. Пострадавших нет.

Площадь пожара составила 25 кв.м. На тушении были задействованы семь работников пожарной охраны и три единицы пожарной техники.

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