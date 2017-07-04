На время строительства транспортной развязки на дороге Владивосток-Находка сделают временный объезд

С момента начала строительства уже отсыпано более 800 тысяч кубометров грунта

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

На время строительства трассы Владивосток-Находка-Порт Восточный, которая станет альтернативой действующей дороге, в районе села Царевка будет организован объезд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Всего на втором этапе строительства трассы Владивосток-Находка-Порт Восточный, от Артема до Царевки, предусмотрены три транспортных развязки, 16 мостов, 12 путепроводов и одна эстакада.

К настоящему времени от совхоза Силинский до села Царевка трасса практически полностью пробита, завершается вырубка деревьев, идет активная работа по укладке земполотна – с момента начала строительства уже отсыпано более 800 тысяч кубометров грунта.

Напомним, строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению Харбин-Суйфэньхэ-Гродеково-Владивосток-Порт Восточный-Находка.