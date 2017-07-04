Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»

Владивосток и Пусан отмечают 25 лет с момента установления побратимских отношений

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В честь 25-летия установления побратимских отношений между Владивостоком и Пусаном в четверг, 13 июля 2017 года, в наш город на судне «Ханнара» прибывает «Евразийская экспедиция», сообщает РИА VladNewws со ссылкой на пресс-службу администрации города. В ее составе - представители администрации Пусана во главе с мэром, а также бизнесмены, студенты, артисты.

В рамках этого юбилея следующая пятница, 14 июля, пройдет во Владивостоке под знаком «Дня Пусана». С 11 до 17 часов на набережной Спортивной гавани (у фонтана) состоится большой концерт российских и корейских молодежных коллективов, Пусанского городского хора, а также фотосессия в корейских традиционных костюмах, дегустация корейской кухни, различные корейские национальные игры, фотовыставка. Вход свободный.

Затем в 19 часов в Приморской краевой филармонии начнется музыкальный вечер «Пусан-Владивосток» с участием Пусанского городского хора и Тихоокеанского симфонического оркестра.

Вход на этот концерт в филармонию будет проводиться по приглашениям, которые можно получить в управлении международных отношений и туризма администрации Владивостока по адресу: ул. Фонтанная, 47 (тел. 2-614-217).