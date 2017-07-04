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За сутки в Приморье произошло более 80 аварий

Три человека погибли, также есть пострадавшие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на дорогах Приморского края зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. Семь из них  - с пострадавшими, 80 – с материальным ущербом. 

Помощь врачей понадобилась 11 участникам авто-аварий, погибли три человека.

Ранее РИА VladNews сообщало о лобовом столкновении микроавтобуса и джипа, где погибли два человека. Также при ДТП с участием одного автомобиля погиб один человек. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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