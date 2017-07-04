Во Владивостоке возле Генконсульства США голая женщина решила устроить променад

Нарушительницу забрали сотрудники правоохранительных органов

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

У входа в Генконсульство США во Владивостоке разгуливала неадекватная голая женщина, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел на минувших выходных в районе улицы Пушкинская, где располагается Генконсульство США. Абсолютно голая женщина демонстрировала прохожим свое неадекватное поведения, сопровождая его криками. Бдительные граждане вызвали сотрудников полиции, которые и увезли женщину.

В пресс-службе УМВД Владивостока корреспонденту РИА VladNews сообщили, что данный факт был зарегистрирован.

"По данному факту проводится проверка", - сообщает собеседник агентства.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.