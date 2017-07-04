Во Владивостоке возле Генконсульства США голая женщина решила устроить променад

У входа в Генконсульство США во Владивостоке разгуливала неадекватная голая женщина, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел на минувших выходных в районе улицы Пушкинская, где располагается Генконсульство США. Абсолютно голая женщина демонстрировала прохожим свое неадекватное поведения, сопровождая его криками. Бдительные граждане вызвали сотрудников полиции, которые и увезли женщину.
В пресс-службе УМВД Владивостока корреспонденту РИА VladNews сообщили, что данный факт был зарегистрирован.
"По данному факту проводится проверка", - сообщает собеседник агентства.
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