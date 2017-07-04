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Общество

Сбербанк снизил ставки по кредитным картам

За 5 месяцев 2017г. количество клиентов превысило 17,2 млн. человек
Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

С 1 июля Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки – по картам уровня Classic и Gold, а также по картам моментальной выдачи. Ставки снижены по всем новым выпускаемым кредитным картам на 2-6 п.п. – до 23,9% для клиентов с предодобренным предложением, на которых приходится большая часть выдач, и до 27,9% без него. При этом остальные параметры продуктов остаются без изменения – всем клиентам предоставляется бесплатная услуга полнофункционального мобильного банка с СМС информированием обо всех операциях по карте, а у клиентов с предодобренным предложением есть возможность оформить карту с бесплатным годовым обслуживанием на всем сроке действия карты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сбербанк.

«Благодаря интересному продуктовому предложению и продуманной кредитной политике количество клиентов и портфель кредитных карт Сбербанка постоянно растет при поддержании стабильно низкого уровня кредитного риска. Так за 5 месяцев 2017г. портфель вырос на 32,1 млрд. руб., доля рынка достигла 44%, а количество клиентов превысило 17,2 млн. человек. Тренд на снижение ключевой ставки Центральным банком позволил Сбербанку также улучшить условия по кредитным картам. Мы признательны нашим клиентам за доверие и лояльность, и ожидаем, что благодаря новым условиям еще больше людей захотят воспользоваться нашими продуктами», – комментирует Игорь Ковалев, Исполнительный директор-начальник отдела развития кредитных карт Сбербанка.

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