Приморская филармония прощается со зрителями

Жители Владивостока услышат новую композицию о приморской столице

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко сообщила на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 4 июля, что 78 филармонический сезон выдался насыщенным и помог наладить отношения филармонии с исполнителями и композиторами из других стран, сообщает корреспондент РИА VladNews.

«78 сезон был для нас интересен с точки зрения новых открытий, новых программ и новых партнерских взаимоотношений. Особенно стоит отметить подготовку и проведения Джазового фестиваля и фестиваля «Дальневосточная весна». В этом году также нам удалось побывать на гастролях не только в Приморском крае, но и за рубежом»,- сообщила Анна Алеко.

В пресс-конференции приняли участие и заслуженные работники культуры РФ, которые также смогли поделиться своими впечатлениями от прошедшего сезона и рассказать о своих планах на будущий год.

«Хотелось бы сказать, что в уходящем сезоне весь наш артистический состав - большие молодцы. Столько новых проектов! Новые интересные программы, которые прошли с аншлагом. Довольно насыщенный сезон по гастролям, наверное, уже давно не было в истории Приморской краевой филармонии. Коллективы побывали и в Японии, и в Китае. Также состоялись поездки и по Приморскому краю»,- сообщила художественный руководитель, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Сергеева.

Стоит отметить, что все участники конференции сошлись во мнении, что столько зарубежных поездок у филармонии ещё никогда не было. Так, Тихоокеанский симфонический оркестр уже около 11 лет не проводил заграничные туры. В этом году исполнители побывали на гастролях в Харбине, где их тепло встретили зрители КНР. Художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолий Смирнов также поделился своими впечатлениями от прошедшего сезона и рассказал о поездке в КНР.

«Такого сотрудничества с хорами у нас ещё никогда не было. У нас было несколько замечательных концертов с академическим хором ДВФУ. Также прошли выступления и с хором института искусств. Тихоокеанский симфонический оркестр недавно побывал в Харбине. 11 лет у нас не было гастролей, и вот они состоялись. Полный зал зрителей, бурные овации не смолкали на протяжении всего концерта. Стоит отметить, что нас очень тепло приняли жители и гости КНР», - сообщил Анатолий Смирнов.

Помимо подведения итогов участники пресс-конференции рассказали и о своих планах на будущий год. Сейчас ведется активная подготовка к XIV Международному джазовому фестивалю и подготовка культурной программы в рамках проведения ВЭФ, где жители Владивостока смогут услышать композицию о своем городе.

«8 сентября во время проведения Восточно-Экономического форума на центральной площади Владивостока пройдет концерт Тихоокеанского симфонического оркестра в рамках международного проекта «Звуки Владивостока», где прозвучит композиция кипрского композитора Мариуса Элиа. Он написал музыку о приморской столице с включением тех звуков, которые свойственны нашему городу: звуки автомобиля, моря, чаек, капели, пароходов, поездов. Также участие в концерте примет сводный хор Владивостока в количестве 200 человек», - сообщила директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко.

Напомним, 6 июля состоится закрытие сезона. Тихоокеанский симфонический оркестр и солисты Приморской краевой филармонии выступят на Большой сцене с концертом «Парад солистов».