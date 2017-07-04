В среду во Владивостоке ожидается жаркий день

Осадков в ближайшие дни не ожидается

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на Примпогоду.

В Приморье сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +20…+30 °С, в прибрежных районах +15…+19 °С.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха +22…+24 °С.

В ближайшие сутки осадков в крае не ожидается. Ночная температура воздуха существенно не изменится, а день будет жаркий: +25…+34 °С.

Во Владивостоке в среду, 5 июля, переменная облачность, без осадков. Температурный фон повысится на 2–4 градуса и составит ночью +16…+18 °С, днем +27…+30 °С.