Школы и детские сады Владивостока продолжают готовить к новому учебному году

Ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений во Владивостоке проходит ежегодно

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Школы и детсады Владивостока готовят к новому учебному году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На минувшей неделе рабочие отремонтировали кровлю в детском саду № 86. На этой неделе кровлю делают в детсаду № 125. Новое наружное освещение появилось возле садов № 37, 145, 117, 13, 41, 26, 46, 70 и 72. А в 144-м и 111-м детсадах теперь новая сантехника.

Кроме того, в этом году школы № 12 и №70 (они находятся в пригороде) закупят новые школьные автобусы. Вокруг школы № 17 установят новое ограждение. Во многих учебных заведениях будут отремонтированы кабинеты и санузлы, спортивные залы. В школах № 2, 23 и 22 на стадионах обновят покрытие. Еще в ряде школ заменят баскетбольные щиты и отремонтируют трибуны.

Без внимания не останется и благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории. Уже обновили «зебру» возле школ № 50, 13, 46, 9, 22, 38, 10, 51, 83, 11, гимназий № 1 и 2, детских садов №18, 104, 147, 16 и 49. Дорожные знаки «Пешеходный переход» появились возле школ № 25, 13, 48, 50 и детских садов № 36 и 107.

Ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений во Владивостоке проходит ежегодно. Основной объем ремонтных работ приходится на лето, в некоторых учреждениях он начинается уже весной. Одна из главных задач, которую глава Владивостока Игорь Пушкарёв поставил перед специалистами, - создать для детей комфортные и безопасные условия пребывания. По его заданию в десятках школ и детсадах города поменяли окна, отремонтировали фасады и кровли, установили камеры видеонаблюдения и заборы.