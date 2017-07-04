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Общество

Размороженная раба была отправлена из Владивостока в Благовещенск

Водитель самовольно отключил рефрижератор
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

18 тонн частично размороженной рыбной продукции обнаружено на выезде из Приморского края сотрудниками ДПС и инспекторами Россельхознадзора при осмотре рефрижераторной фуры из Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Продукция направлялась в Благовещенск.

Стало известно, что водитель отключил на время пути рефрижераторную установку. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, проводится разбирательство.

Так, в ходе осмотра рефрижераторной фуры, остановленной на посту ДПС в поселке Лучегорск, инспекторами Россельхознадзора выявлено, что в её кузове находится 18 тонн частично размороженной рыбной продукции. Груз вышел из Владивостока и направлялся в адрес жителей города Благовещенска.

Замеры показали, что температура в толще мороженых наваги, минтая, фарша и филе минтая составила от минус 11 °С до минус 13 °С при необходимых минус 18 градусах.

Причем, как пояснил водитель автотранспортного средства в своем объяснении при составлении административного протокола, в пути произошло оттаивание рефрижераторной установки, которую он сам и отключил. В результате температура стала повышаться.

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