При лобовом столкновении джипа и микроавтобуса в Приморье погибли два человека 14:27, 04 июля При лобовом столкновении джипа и микроавтобуса в Приморье погибли два человека
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При лобовом столкновении джипа и микроавтобуса в Приморье погибли два человека

Еще двое пассажиров госпитализированы с серьезными травмами
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент произошел на 606 км автодороги Хабаровск - Владивосток. Водитель автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны Владивостока. В какой-то момент из-за плохих погодных условий и состояния дороги мужчина не справился с управлением своего транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался  автомобиль марки Toyota ToyoAce. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

В результате лобового столкновения травмы различной степени тяжести получили три человека, пассажир автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado скончался на месте происшествия - женщина 70 лет. Еще двое пассажиров Prado госпитализированы с травмами грудной клетки. Водитель Toyota ToyoAce, 27-летний мужчина, скончался в ночь на 4 июля в реанимационном отделении центральной районной больницы. 

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя Toyota Land Cruiser Prado составил 26 лет, водителя Toyota ToyoAce – 7 лет.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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