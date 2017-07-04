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Часть Владивостока осталась без света из-за аварии

Также в город проводятся и плановые отключения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 июля, более 300 домов во Владивостоке остались без электроэнергии, сообщает корреспондент РИА VladNewws. Кроме того, светофоры на Чуркине не работают с самого утра.

В пресс-службе ВПЭС корреспонденту агентства сообщили, что утром на подстанции ДРСК произошла авария в системе электроснабжения. 

"На данный момент проблему устраняют сотрудники ВПЭС. Восстановительные работы должны завершиться сегодня в течение двух часов", - сообщает собеседник агентства. 

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что сегодня во Владивостоке проводятся плановые отключения. Без света остались дома по следующим адресам: 

100-летия Владивостока пр-кт40,

Адмирала Фокина ул.22, 24, 26А,

Амурская ул.24, 26,

Борисенко ул.104,

Бурачка ул.11,

Грушевая ул.25,

Изюбриевая ул.1, 9,

Камчатская ул.1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Минеральная ул.17, 4, 9,

Океанский пр-кт 8,

Олега Кошевого ул.1А, 3, 8,

Пшеницына ул.32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77,

Светланская ул.29, 31, 31/3,

Стрелочный пер.7,

Сусанина ул.1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Четырнадцатая ул.38,

Шевченко ул.55, 57, 59А, 85А,

Шилкинская ул.4, 4А, 6,

Яблоневая ул.109, 11А, 1А, 3А, 63Д, 69Г, 71А, 73, 82, 84

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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