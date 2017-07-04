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Общество

Первый электронный больничный выдали в Приморье

У электронного документа стоит статус «Открыт»
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В Артеме был оформлен первый электронный листок нетрудоспособности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Медицинское учреждение через специальный программный модуль направило на Фонд социального страхования электронный больничный лист.

Как рассказали в Фонде, пока у электронного документа стоит статус «Открыт» его может видеть только лечебное учреждение и Фонд социального страхования. После закрытия листка он появится в личном кабинете работодателя и работника на портале Фонда социального страхования РФ, где они смогут отследить процесс прохождения листка нетрудоспособности от стадии его оформления до оплаты. Воспользоваться личным электронным кабинетом можно после регистрации на портале www.gosuslugi.ru.

Напомним, 1 июля вступил в силу федеральный закон, который предусматривает возможность оформления листков нетрудоспособности в электронном виде, при этом бумажная форма также действует и будет при необходимости использоваться медицинскими учреждениями.

Как отметили в департаменте здравоохранения, электронные листки нетрудоспособности будут внедряться постепенно по мере готовности медучреждений и предприятий к работе с новым программным обеспечением.

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