Мужчина погиб в ДТП в Приморье

В настоящее время по данному факту проводится ДТП

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП на автодороге Владивосток – Находка – Суражевка – Кролевец в районе улицы Кубанская. На место происшествия прибыл наряд Госавтоинспекции, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на ведомство.

Установлено, что 38-летний водитель автомашины ToyotaVista, двигаясь в сторону поселка Заводской, не выбрал безопасную скорость движения. В результате чего не справился с управлением и, автомашина, съехав в кювет, совершила опрокидывание.

Водитель транспортного средства получил травмы, от которых скончался до приезда бригады скорой помощи.

38-летняя пассажирка направлена на амбулаторное лечение.

Известно, что в 2017 году водитель иномарки к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения не привлекался.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.