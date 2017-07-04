Гимнасты из Владивостока выиграли 2 миллиона

Финал "Broadway show"

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

За плечами отборочные туры, четверть и полуфиналы, впереди – последнее испытание и денежный приз. В финале шоу талантов «Broadway» из почти 200 заявленных участников осталось только 5. 30 июня они встретились на сцене развлекательного комплекса «Tigre de Cristal», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.