В 157 – все только начинается. Владивосток отметил день рождения праздничным шествием, концертом и насыщенной развлекательной программой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивосток отметил день рождения
157 летВладивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.
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