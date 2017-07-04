Специалисты: Опасной выпечке в Приморье стало больше

Все чаще эта продукция не удовлетворяет санитарно-эпидемиологическим требованиям

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

По сравнению с 2015 годом в прошлом году в Приморье увеличилось количество выпечки, опасной для потребителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края.

Удельный вес исследованных проб отечественных пищевых продуктов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, в группе продуктов «кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии» в 2 раза (2016-14,2%, 2015- 7,0%), в группе продуктов «кулинарные изделия цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть» - в 2,1 раза (2016-9,2%, 2015–4,4%).

В связи с этим Роспотребнадзор региона проведет соответствующее совещание с представителями бизнеса во Владивостоке 5 июля.