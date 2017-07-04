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Рабочая неделя во Владивостоке началась с 80 аварий

В 2 ДТП пострадали 4 человека
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в понедельник, 3 июля, произошло 80 аварий, из них 42 с материальным ущербом, 16 - с составлением европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В 2 ДТП пострадали 4 человека.

Сотрудники ДПС приморской столицы составили 365 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе по 69 по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам, 97 - по нарушениям Правил дорожного движения самими пешеходами.

Соответствующее наказание понесут 9 водителей, пойманных на пьяной езде, 6 выехавших на полосу встречного движения.

Также инспекторы ГАИ составили 13 протоколов по тонировке, 5 по статье 20.25 КоАП РФ, 47 - по нарушению правил парковки.

Кроме того, составлены протоколы по нарушениям ПДД со стороны 4 водителей автобусов и 14 водителей такси.

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