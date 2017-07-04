Морж Миша упал в пустой бассейн с высоты

У животного весной наблюдались перепады настроения

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В редакцию информационного агентства поступило видео, на котором запечатлен момент падения моржа Миши в пустой бассейн весной этого года, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службу Приморского океанариума, видео сделано первого апреля, когда основной вольер моржа был на реконструкции и Миша находился в бассейне передержки рядом с аквастадионом дельфинария.

- Во время заполнения водоема морж находился в аквастадионе. Но выбрался из него и направился к бассейну. Остановить восьмисоткилограммовое животное не удалось. Сказалось то, что весной морж был достаточно нестабилен в связи с гоном. Наблюдались перепады настроения, он не всегда выполнял команды. Такое поведение свойственно для самцов морских млекопитающих. Чтобы лишний раз не нервировать животное, в этот период Мишу выводили к зрителям, только когда он сам проявлял интерес к представлениям. Принуждение в работе с млекопитающими в Приморском океанариуме в принципе исключено, - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что морж во время падения не пострадал. Он упал с высоты около 2,5 метров, а от повреждений его спасли толстый слой жира и очень плотная шкура.

- Животное оставалось активным, пищевое поведение было в норме, признаков, указывающих на какие-либо негативные последствия, морж не проявлял. 4 апреля он принял участие в представлении. Надзорные службы были извещены. Проведено служебное расследование. Люди, отвечающие за безопасность животных, понесли наказание. Пересмотрен регламент ухода за морскими млекопитающими, - добавили в пресс-службе.