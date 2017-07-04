В ночном ДТП во Владивостоке пострадал пешеход

Мужчина был госпитализирован с травмой ноги

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В ночном ДТП на улице Котельникова во Владивостоке пострадал мужчина-пешеход, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Наезд произошел около 00:10 в ночь с понедельника на вторник. Водитель Subaru Impreza, двигаясь со стороны улицы Аллилуева в сторону площади Баляева, в районе дома №21 по улице Котельникова сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 43-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован с переломом правой голени.

Детали ДТП выясняются.

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