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Мошенник из Приморья продавала несуществующие автомобильные диски

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 30-летнего жителя Уссурийска, который сообщил, что у него похитили денежные средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в конце июня заявитель нашел в сети Интернет объявление о продаже автомобильных дисков. Решив приобрести их для собственного автомобиля, покупатель договорился с продавцом о встрече.

Согласно договоренности, мужчина передал злоумышленнику в качестве предоплаты 5 тысяч рублей. После получения денежных средств злоумышленник под различными предлогами отменял встречу с покупателем, так и не выполнив свои обязательства.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 38-летнего ранее судимого жителя Уссурийска, который дал признательные показания и пояснил, что похищенные денежные средства потратил по своему усмотрению. В настоящее время полицейские проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

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