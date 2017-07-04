ГИБДД: В аварии на Русском мосту во Владивостоке пострадали три человека

Автомобиль Toyota Land Cruiser "пнул" Nissan Homy

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В аварии на Русском мосту во Владивостоке пострадали три человека, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Столкновение произошло накануне около 11:30 в районе дома №40, строение 4 по улице Бархатной.

По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь в сторону острова Русский, не выдержал безопасную дистанцию с двигающимся впереди микроавтобусом Nissan Homy

60-летний водитель микроавтобуса получил дисторсию шейного отдела позвоночника; 26-летний водитель внедорожника - сотрясение мозга; 43-летний пассажир Land Cruiser - черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Все трое направлены на амбулаторное лечение

Детали ДТП выясняются.

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