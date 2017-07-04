Солнечная и жаркая погода установится в Приморье

При таких условиях человеку не желательно находится на солнце продолжительное время

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В период с 5 июля по 7 июля в континентальных районах края установится солнечная и очень жаркая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Маглипогоду. Температура воздуха днем будет очень высокой +30 °С +35 °С, на юге края +26 °С +31 °С, на севере края местами до +38 °С. При этом будет очень слабый ветер.

При таких условиях человеку не желательно находится на солнце продолжительное время. Нужно быть предельно осторожным: при продолжительной работе человека на такой жаре есть вероятность получить тепловой удар.

Осадки в крае маловероятны, местами возможны короткие дожди и грозы. На побережье будет тепло, местами туман. Ночью местами туман и морось. 7 июля на южном побережье туман, ночью морось. Ветер слабый, что немаловажно для отдыха на море. Температура ночью +13 °С +19 °С, днем +20 °С +25 °С. В целом погода будет комфортная для отдыха.