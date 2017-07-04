Солнечная и жаркая погода установится в Приморье 16:27, 04 июля Солнечная и жаркая погода установится в Приморье
Губернатор Приморья отправился в Находку «дышать угольной пылью» 16:21, 04 июля Губернатор Приморья отправился в Находку «дышать угольной пылью»
Во Владивостоке возле Генконсульства США голая женщина решила устроить променад 15:22, 04 июля Во Владивостоке возле Генконсульства США голая женщина решила устроить променад
Новостная лента
Июль, 04 вторник
16:42
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
16:42
Получасовой «апокалипсис»: ливень и гроза во Владивостоке Видео
16:42
Игорь Пушкарев поздравил Владивосток с днем рождения
16:34
За сутки в Приморье произошло более 80 аварий
16:27
Солнечная и жаркая погода установится в Приморье
16:21
Губернатор Приморья отправился в Находку «дышать угольной пылью»
16:12
Во Владивостоке задержан вор
15:59
В Приморье увеличилось количество рыбопромысловых судов
15:44
В среду во Владивостоке ожидается жаркий день
15:35
Гимнасты из Владивостока выиграли 2 миллиона Видео
15:22
Во Владивостоке возле Генконсульства США голая женщина решила устроить променад
15:11
Приморская филармония прощается со зрителями
15:03
Мужчина получил тяжелые травмы в ДТП на Патрокле Фото
14:49
Школы и детские сады Владивостока продолжают готовить к новому учебному году
14:38
Размороженная рыба была отправлена из Владивостока в Благовещенск
14:37
Сбербанк снизил ставки по кредитным картам
14:27
При лобовом столкновении джипа и микроавтобуса в Приморье погибли два человека Фото
14:16
Первый электронный больничный выдали в Приморье
14:05
Специалисты: Опасной выпечки в Приморье стало больше
13:55
Часть Владивостока осталась без света из-за аварии Адреса
13:44
Мужчина погиб в ДТП в Приморье Фото
13:32
Рабочая неделя во Владивостоке началась с 80 аварий Эксклюзив
13:31
Владивосток отметил день рождения Видео
13:19
Житель Приморья обогатился на краже
13:07
В ночном ДТП во Владивостоке пострадал пешеход Эксклюзив
12:58
Мошенник из Приморья продавала несуществующие автомобильные диски
12:55
Великий целитель ждет к себе в гости
12:44
Во Владивостоке произошло ДТП с участием КАМАЗа и иномарки Фото
12:31
Главный метеоролог Приморья рассказал, что ждет приморцев в ближайшие пару дней
12:22
Морж Миша упал в пустой бассейн с высоты Видео
12:10
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
11:59
ГИБДД: В аварии на Русском мосту во Владивостоке пострадали три человека Эксклюзив
11:48
Пожилого приморца поймали на браконьерском промысле краба
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4157 (96) от 04 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Лето и праздники благоустройства и ремонта не отменяют
И даже чжурчжэней снабжали китайцы
Приморью скидки на электричество не светят
Детей учили не есть то, что растет не для еды
Казаков и курсантов отправят в Хабаровск. Автопробегом
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Солнечная и жаркая погода установится в Приморье

При таких условиях человеку не желательно находится на солнце продолжительное время
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В период с 5 июля по 7 июля в континентальных районах края установится солнечная и очень жаркая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Маглипогоду. Температура воздуха днем будет очень высокой +30 °С +35 °С, на юге края +26 °С +31 °С, на севере края местами до +38 °С. При этом будет очень слабый ветер. 

При таких условиях человеку не желательно находится на солнце продолжительное время. Нужно быть предельно осторожным: при продолжительной работе человека на такой жаре есть вероятность получить тепловой удар. 

Осадки в крае маловероятны, местами возможны короткие дожди и грозы. На побережье будет тепло, местами туман. Ночью местами туман и морось. 7 июля на южном побережье туман, ночью морось. Ветер слабый, что немаловажно для отдыха на море. Температура ночью +13 °С +19 °С, днем +20 °С +25 °С. В целом погода будет комфортная для отдыха. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье увеличилось количество рыбопромысловых судов
15:59, 04 июля 2017 В Приморье увеличилось количество рыбопромысловых судов

Заявки на строительство еще 40 судов направили несколько рыбодобывающих компаний

В среду во Владивостоке ожидается жаркий день
15:44, 04 июля 2017 В среду во Владивостоке ожидается жаркий день

Осадков в ближайшие дни не ожидается

Школы и детские сады Владивостока продолжают готовить к новому учебному году
14:49, 04 июля 2017 Школы и детские сады Владивостока продолжают готовить к новому учебному году

Ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений во Владивостоке проходит ежегодно

Размороженная рыба была отправлена из Владивостока в Благовещенск
14:38, 04 июля 2017 Размороженная рыба была отправлена из Владивостока в Благовещенск

Водитель самовольно отключил рефрижератор

Сбербанк снизил ставки по кредитным картам
14:37, 04 июля 2017 Сбербанк снизил ставки по кредитным картам

За 5 месяцев 2017г. количество клиентов превысило 17,2 млн. человек

Первый электронный больничный выдали в Приморье
14:16, 04 июля 2017 Первый электронный больничный выдали в Приморье

У электронного документа стоит статус «Открыт»

Рабочая неделя во Владивостоке началась с 80 аварий
13:32, 04 июля 2017 Рабочая неделя во Владивостоке началась с 80 аварий

В 2 ДТП пострадали 4 человека