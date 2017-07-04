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Общество

«Маркет у Океана» погрузил горожан в «волны города»

Всего в ярмарке участвовало 40 творческих предпринимателей
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные во Владивостоке прошла двухдневная творческая ярмарка Creativespot с участниками из Приморья, Хабаровска и Москвы. На праздничном мероприятии несколько тысяч жителей и гостей города покупали сувениры с символикой Владивостока и оригинальные дизайнерские решения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Всего в ярмарке участвовало 40 творческих предпринимателей. Под лозунгом «Почувствуй волны города» участники представили широкий выбор работ — от традиционного «handmade» и дизайнерской одежды до высокотехнологичного производства.

«Принять участие в ярмарке мне предложил владелец магазина, через которые я реализую товар. Обычно я сама выбираю тематику для своих изделий (например, «Алиса в Стране Чудес») — и оказалось, что молодежи это тоже интересно. Что касается ярмарок, то сюда люди специально идут за чем-то интересным, а не просто проходят мимо», — отметила участница «Маркета у Океана» Евгения Брюзгина.

«Я сама занимаюсь дизайном, и мне хотелось поделиться с гостями нашего края приморским колоритом. Вдохновение черпаем в животном мире: например, в последнее время часто появляются новости о заходе акул в наши воды — и мы отразили это в надписях на наших футболках», — рассказала представительница компании MINITEAMВалерия Ларина.

«Мы начинали делать 3D-принтеры для себя, а сегодня уже собираем их по индивидуальным заказам. Также занимаемся объемными фигурами, которые я сам же и моделирую. Чтобы производство окупалось, необходимо самостоятельно продвигать эту услугу. Подобные ярмарки помогают «примелькаться» и получить большую известность», — поделился представитель фирмы «Take-3D» Дмитрий.

Отметим, что на протяжении всей ярмарки работало живое музыкальное сопровождение с использованием гитар, клавишных и саксофона. Сами же гости активно интересовались сувенирами, выполненными в местной тематике, и необычными дизайнерскими аксессуарами.

«У меня есть опыт посещения арт-мероприятий, и я могу сказать, что работы наших мастеров ничем не уступают тем, которые делают на западе нашей страны, — а «морские» сувениры даже дали бы им фору. Такие ярмарки позволяют вживую поговорить с мастерами об их товарах, об их плюсах и минусах, причем сделать это интереснее, чем через Интернет», — отметила гость «Маркета у Океана» Екатерина.

Также в первый день мероприятия на площадке «Маркета у Океана» прошел всероссийский благотворительный флешмоб «Задержи дыхание» в поддержку людей, ожидающих трансплантацию легких.

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