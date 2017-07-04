ГИБДД: Во Владивостоке обнаружен автобус с признаками перебивки номеров

Проводится экспертиза. Автобусы 7Т вышли 4 июля на линию

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В ходе рейда в рамках проведения операции "Перевозчик" на площади Баляева во Владивостоке был обнаружен автобус маршрута 7Т в признаками перебивки номеров транспортных узлов ТС, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД Приморского края.

- Операция "Перевозчик" - это ежедневная работа сотрудников ГАИ по обеспечению безопасности граждан. В рамках операции проверяется, в том числе, наличие водительских прав у водителей автобусов и такси, а также признаки перебивки номеров. На площади Баляева был обнаружен один такой автобус. Эксперт выехал на место, провел осмотр. Теперь ожидаются результаты экспертизы, которые прояснят, действительно ли имела место перебивка, - объяснил собеседник агентства.

Отметим, что 3 июля около остановки общественного транспорта на площади Баляева произошел инцидент, взволновавший ожидающих свой автобус людей: сотрудники ГИБДД остановили автобус для проверки, вызвали эвакуатор, а со стороны собственника подъехал еще один автобус и не давал эвакуировать ТС с выявленными нарушениями.

По информации очевидцев, автобус сначала попал в ДТП с автомобилем Toyota Corolla, а затем ему проткнули колеса, чтобы избежать эвакуации методом частичной погрузки.

В соцсетях появилась информация о том, что автобусы маршрута 7Т могут не выйти на линию 4 июля, однако представитель компании-перевозчика информацию опроверг, отметив, что ТС вышли на маршрут.