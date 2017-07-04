Во Владивостоке произошло ДТП с участием КАМАЗа и иномарки

На данном участке было осложнено движение автотранспорта

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Вечером в понедельник, 3 июля, во Владивостоке произошло транспортное происшествие, в результате которого собралась пробка, сообщает РИА VladNews.

ДТП произошло в районе улицы Пограничная в сторону кинотеатра «Океан». Как стало известно, от КАМАЗа оторвался прицеп, который «прилетел» в автомобиль Subaru Forrester. В результате инцидента иномарка получила серьезные повреждения.

Транспортное происшествие произошло в час-пик, в результате чего на данном участке дороги образовалась пробка, так как участникам движения приходилось объежать ДТП по встречной полосе движения.