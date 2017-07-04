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Главный метеоролог Приморья рассказал, что ждет приморцев в ближайшие пару дней

После 8 июля погода в крае резко изменится
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Кандидат географических наук, заслуженный метеоролог России и почетный работник Гидрометслужбы РФ Кубай Борис Викторович рассказал приморцам, чего стоит ждать от погоды в ближайшие несколько дней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Борис Викторович, «тропические» ливни, наблюдавшиеся недавно в Москве и во Владивостоке могут быть как-то связаны между собой?

– Если я на этот вопрос скажу твердое «да», то буду не прав, но так же буду не прав, если скажу твердое «нет». Конечно, московский грозовой ливень до Владивостока не дошел, это ясно. И все же нечто общее у них, безусловно, есть. Общим является сложившийся еще с весны нынешнего года над обширной территорией Евразии тип атмосферной циркуляции в тропосфере, который обеспечивает регулярное снабжение центральной России, то весенними снегопадами, то летними ливнями и ураганами, Сибирь и Забайкалье – аномальной жарой и лесными пожарами, Дальний Восток и Приморский край – субтропическим, перенасыщенным влагой воздухом и опять же ливнями с грозами.

Такой тип атмосферной циркуляции довольно устойчив во времени и может сохраняться еще приличное количество времени.

И все же, если для Владивостока летний тропический ливень это довольно обычное явление, то для Москвы – явная аномалия. Что там конкретно происходило?

– Есть такое понятие, как точка окклюзии. В этой точке быстро двигающийся холодный атмосферный фронт догоняет медленно движущийся теплый фронт и с дополнительной силой выталкивает теплый и влажный воздух вверх, образуя мощные конвективные кучево-дождевые облака, высотой более 10 км. Именно точка окклюзии проходила над Москвой, создавая ощущение конца света.

Субботние грозовые ливни на юге Приморья были связаны с прохождением высотного атмосферного вихря, который тоже провоцировал активную конвекцию. Сейчас этот вихрь ослабевает и медленно уходит на восток, в сторону пролива Лаперуза, так что погода в крае постепенно начнет улучшаться. В ближайшие три-четыре дня снова может быть жарко и душно, поскольку снова вернется субтропическая воздушная масса.

А когда ожидать новых дождей?

– На побережье погода начнет меняться примерно 8 июля. Скорее всего, это будет моросящий туман, а далее снова возможны ливни и грозы.

Кстати, в Тихом океане, на траверзе Тайваня появился тайфун, уже третий по счету в нынешнем сезоне. Ему присвоено имя NANMADOL и в ближайшие трое суток он может пройти над Японскими островами, не преминув заглянуть и в Японское море. Но на погоду Приморья он влияния не окажет.

Не рановато ли для начала июля?

– Честно говоря, немного рановато. Совсем не хочется, чтобы тайфуны натаптывали дорожку все севернее и севернее. Что ж, будем начеку.

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