Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае ожидаются ветер и грозы с дождем

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Сегодня погода в Приморье оценивается как потенциально опасная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют дожди с грозами и ветер.

Желтый уровень опасности также присвоен арктическому побережью и западу Республики Саха, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области и Чукотскому АО.

Оранжевый уровень опасности присвоили востоку, югу и центру Республики Саха, , югу Камчатского края, северу и югу Хабаровского края, Амурской области и ЕАО.

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