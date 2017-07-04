Житель Приморья обогатился на краже

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступила сообщение от жителя Артема, который сообщил о краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. По словам заявителя, с территории автомастерской на улице Новая похищена автомашина Toyota Gaia, водный мотоцикл с тележкой, семь лодочных моторов. Сумма причиненного ущерба превысила миллион рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого, который дал признательные показания.

Установлено, что ранее мужчина работал в автомастерской и имел ключ от ворот. В противоправную деятельность подозреваемый вовлек своего знакомого, которого попросил помочь вывезти имущество с территории автомастерской.

По словам водителя, он не догадывался о том, что техника подозреваемому не принадлежит, так как злоумышленник сам открыл ворота и хорошо ориентировался на территории.

Сотрудники полиции установили место сбыта похищенного. Техника изъята и возвращена законному владельцу.

Житель краевого центра ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Из мест лишения свободы освободился в марте 2017 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». В настоящее время злоумышленник находится под стражей.