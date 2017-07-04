В поселке Новый сгорели два гаража

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в надворных постройках, расположенных на улице Набережная.

Спустя 11 минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горело два бесхозных гаража.

Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано два человека личного состава и одна единица техники.

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