Адвокат обвиняется в мошенничестве в Приморье

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, который обвиняется в мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК ФР по Приморскому краю.

По версии следствия, с ноября 2014 года по август 2015 года адвокат, осуществлял защиту гражданина по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств. Фигурант решил использовать доверительное отношение к нему подзащитного и его супруги. Адвокат попросил дать ему 1,5 миллиона рублей для передачи должностному лицу суда за совершение незаконных действий, а именно назначению гражданину наказания не связанного с лишением свободы.

Таким образом, не намереваясь исполнять обещание, адвокат обманным путем получил 1,5 миллиона рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению. Стоит отметить, что за сбыт наркотических средств гражданину было назначено наказание 11, 5 лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.