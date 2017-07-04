Пожилого приморца поймали на браконьерском промысле краба

Мужчина с лодкой и донными удочками обнаружен в месте нереста краба

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В Приморье сотрудниками Находкинской транспортной полиции в заливе Петра Великого обнаружен 63-летний местный житель, занимавшийся незаконной добычей краба в районе нереста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. .Злоумышленник на лодке с подвесным мотором успел незаконно добыть 12 особей камчатского краба. Ущерб, причиненный браконьером, превысил 10 тысяч рублей.

В ходе осмотра лодки полицейские обнаружили орудие браконьерского лова – донные удочки.

Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.