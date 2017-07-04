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В Приморье уничтожено 3 млн кустов наркосодержащих растений

В регионе проходит операция «Мак-2017»
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В Приморье проходит первый этап операции «Мак-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, сотрудники полиции в ходе обследования квартиры во Владивостоке у 23-летнего мужчины было изъято наркотическое средство - марихуана, массой около 220 гр. Наркотическое средство было расфасовано в полимерные и пластиковые емкости. Также в квартире полицейские обнаружили электрические лампы, датчик температуры, весы и небольшую палатку, что свидетельствует о выращивании конопли в домашних условиях.

В ходе специальных рейдов выявляются очаги произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, организуется их уничтожение.

В период проведения первого этапа операции «Мак» самые большие очаги обнаружены в Хорольском районе Приморского края.

Так, полицейские обнаружили и уничтожили два очага произрастания дикорастущей конопли на общей площади 12 гектаров, где произрастало более 3 миллионов кустов наркосодержащих растений.

Специалисты подразделений по контролю за оборотом наркотиков провели анализ наркоситуации в регионе с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих распространению наркотических средств растительного происхождения.

Для координации взаимодействия и непосредственного контроля за проведением операции на базе Управления МВД России по Приморскому сформирован краевой оперативный штаб, в который вошли представители подразделений полиции, Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте, УФСБ России по Приморскому краю, Погрануправления, Дальневосточной оперативной таможни, Тихоокеанского флота, 5 армии Восточного военного округа Министерства обороны. Аналогичные штабы созданы при главах муниципальных образований края.

За время проведения операции сотрудниками УМВД Приморья на территории края выявлено 12 фактов культивирования незаконно выращенных посевов наркосодержащих растений, обнаружены 42 очага дикорастущей конопли на общей площади 40 гектаров, которые в настоящее время уничтожены.

Кроме того, с момента начала операции выявлено 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, в том числе 4 – связанных с их сбытом и 12 – с незаконным культивированием. Правонарушители привлечены к установленной российским законодательством ответственности.

Из незаконного оборота изъято более 4 кг наркотических средств растительного происхождения.

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