ГИБДД: Во Владивостоке обнаружен автобус с признаками перебивки номеров 11:22, 04 июля ГИБДД: Во Владивостоке обнаружен автобус с признаками перебивки номеров (Фото)
Жительницу Владивостока не пустил в квартиру собственный кот 10:33, 04 июля Жительницу Владивостока не пустил в квартиру собственный кот (Эксклюзив)
Авария на Золотом мосту сковала движение во Владивостоке 09:48, 04 июля Авария на Золотом мосту сковала движение во Владивостоке
Новостная лента
Июль, 04 вторник
11:37
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
11:37
Получасовой «апокалипсис»: ливень и гроза во Владивостоке Видео
11:37
Игорь Пушкарев поздравил Владивосток с днем рождения
11:31
Адвокат обвиняется в мошенничестве в Приморье
11:22
«Маркет у Океана» погрузил горожан в «волны города» Фото
11:22
ГИБДД: Во Владивостоке обнаружен автобус с признаками перебивки номеров Фото
11:14
Рейтинг регионов представят на ВЭФ во Владивостоке
11:02
Минвостокразвития: К 2025 году в ДФО переедут 250 тысяч мигрантов
10:58
Владимир Путин поручил разобраться с проблемами доставки рыбы в ДФО
10:44
Один пожар за сутки потушили в Приморье
10:33
Жительницу Владивостока не пустил в квартиру собственный кот Эксклюзив
10:22
В Приморье уничтожено 3 млн кустов наркосодержащих растений
10:10
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
10:00
Китай готов открыть во Владивостоке представительство для привлечения инвестиций
09:48
Авария на Золотом мосту сковала движение во Владивостоке
09:36
В честь празднования дня города во Владивостоке прошел Всероссийский турнир по самбо и сумо Видео
09:33
Доллар снижает свои позиции Эксклюзив
09:21
Выплаты на детей в России: последние новости на июль
09:09
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием, один – раньше времени
08:34
Гороскоп на 4 июля
08:31
Часть Владивостока останется без света во вторник, 4 июля Адреса
08:20
Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко
08:16
В среду Корабельная Набережная будет перекрыта
07:32
В поселке Трудовое продолжается благоустройство дорог Фото
06:41
Мемориальная доска почётному гражданину Константину Кравченко откроется во Владивостоке 5 июля
05:42
Ученые узнали, какие детские сладости могут вызвать рак
04:33
В соцсетях презентовали клип к ЧМ-2018 Видео
03:25
Ученые опровергли 5 самых популярных научных мифов
02:38
Эксперты назвали самую опасную обувь для вождения автомобиля
01:19
Эксперты назвали пять лучших автомобилей-долгожителей
00:18
Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций-2017
Июль, 03 понедельник
23:41
В среду ДОСААФ России отпразднует 90-летие митингом и автопробегом
22:25
Жители Владивостока отметили День города в тельняшках Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4157 (96) от 04 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Лето и праздники благоустройства и ремонта не отменяют
И даже чжурчжэней снабжали китайцы
Приморью скидки на электричество не светят
Детей учили не есть то, что растет не для еды
Казаков и курсантов отправят в Хабаровск. Автопробегом
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Минвостокразвития: К 2025 году в ДФО переедут 250 тысяч мигрантов

Это будут россияне из других федеральных округов и соотечественники из-за рубежа
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Минвостокразвития России поставило задачу кардинальным образом изменить демографическую ситуацию в ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Показатели по стабилизации и увеличению численности населения заложены в Концепции развития демографии в макрорегионе до 2025 года. Одной из ключевых задач, поставленных в концепции, является привлечение людей в макрорегион:

- Стратегической целью демографической политики на Дальнем Востоке является стабилизация численности населения на уровне 6,2 млн человек к 2020 году и ее увеличение до 6,5 млн к 2025 году. За счет снижения смертности и повышения рождаемости до 2025 года мы сможем увеличить численность на Дальнем Востоке на 50 тысяч человек. Около 250 тысяч человек должно быть привлечено на Дальний Восток за счет миграции. Здесь мы рассчитываем на внутреннюю миграцию из других регионов России, а также какая-то часть будет привлечена за счет соотечественников, которые проживают за рубежом. Программа по переселению соотечественников поможет им снизить издержки в связи с переездом. Это важный инструмент, - отметил замглавы министерства Сергей Качаев.

Стимулировать укоренение населения и внутреннюю миграцию в регионе будет новая экономическая политика. Благодаря режиму ТОР, СП Владивосток, целевой государственной поддержке инвестиционных проектов в ДФО до 2025 года будет запущено более 670 новых предприятий и создано 100 тысяч рабочих мест.

- В перспективе до 2025 года нам предстоит обеспечить кадрами 100 тысяч новых рабочих мест. Это вызов для всех нас, сможем ли мы это сделать. Потребуется перестройка системы взаимоотношений вуз-студент-работодатель. Чем быстрее система образования Дальнего Востока подстроится под уже существующий спрос, тем быстрее будут изменены образовательные программы, тем больше дальневосточников смогут воспользоваться новыми рабочими местами. И это наша приоритетная задача – прежде всего трудоустроить жителей Дальнего Востока. Но мы понимаем, что из планируемых новых рабочих мест - сейчас около 20% могут быть заполнены кадрами с Дальнего Востока. В отношении остальных 80% стоит задача по привлечению кадров из других регионов, – уточнил он.

Качаев также отметил, что сегодня действует программа Минтруда РФ по стимулированию трудовой мобильности, которая предусматривает субсидии работодателям на переезд и обустройство работников.

- Масштаб программы небольшой. Для привлечения кадров Минвостокразвития будет предлагать программу, направленную на граждан Российской Федерации. Мы предлагаем предоставлять помощь гражданину по трудоустройству на Дальнем Востоке, по переезду на Дальний Восток и по его адаптации и налаживанию быта. Все эти этапы будет сопровождать Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Каждый этап будет субсидироваться. В случае принятия этой программы мы сможем в относительно короткие сроки обеспечивать кадрами проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке, - заявил Сергей Качаев.

В настоящее время Минвостокразвития проводит согласование проекта программы с федеральными органами власти. Планируется, что программа будет публично обсуждаться на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
10:10, 04 июля 2017 Три междугородних рейса из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Выплаты на детей в России: последние новости на июль
09:21, 04 июля 2017 Выплаты на детей в России: последние новости на июль

Кому и сколько положено. Как получить

Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием, один – раньше времени
09:09, 04 июля 2017 Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием, один – раньше времени

Изменения в расписании

Гороскоп на 4 июля
08:34, 04 июля 2017 Гороскоп на 4 июля

День будет благоприятным

Часть Владивостока останется без света во вторник, 4 июля
08:31, 04 июля 2017 Часть Владивостока останется без света во вторник, 4 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко
08:20, 04 июля 2017 Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко

В Приморье без осадков

В среду Корабельная Набережная будет перекрыта
08:16, 04 июля 2017 В среду Корабельная Набережная будет перекрыта

На данный период времени будет организован объезд