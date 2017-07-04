Минвостокразвития: К 2025 году в ДФО переедут 250 тысяч мигрантов

Это будут россияне из других федеральных округов и соотечественники из-за рубежа

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Минвостокразвития России поставило задачу кардинальным образом изменить демографическую ситуацию в ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Показатели по стабилизации и увеличению численности населения заложены в Концепции развития демографии в макрорегионе до 2025 года. Одной из ключевых задач, поставленных в концепции, является привлечение людей в макрорегион:

- Стратегической целью демографической политики на Дальнем Востоке является стабилизация численности населения на уровне 6,2 млн человек к 2020 году и ее увеличение до 6,5 млн к 2025 году. За счет снижения смертности и повышения рождаемости до 2025 года мы сможем увеличить численность на Дальнем Востоке на 50 тысяч человек. Около 250 тысяч человек должно быть привлечено на Дальний Восток за счет миграции. Здесь мы рассчитываем на внутреннюю миграцию из других регионов России, а также какая-то часть будет привлечена за счет соотечественников, которые проживают за рубежом. Программа по переселению соотечественников поможет им снизить издержки в связи с переездом. Это важный инструмент, - отметил замглавы министерства Сергей Качаев.

Стимулировать укоренение населения и внутреннюю миграцию в регионе будет новая экономическая политика. Благодаря режиму ТОР, СП Владивосток, целевой государственной поддержке инвестиционных проектов в ДФО до 2025 года будет запущено более 670 новых предприятий и создано 100 тысяч рабочих мест.

- В перспективе до 2025 года нам предстоит обеспечить кадрами 100 тысяч новых рабочих мест. Это вызов для всех нас, сможем ли мы это сделать. Потребуется перестройка системы взаимоотношений вуз-студент-работодатель. Чем быстрее система образования Дальнего Востока подстроится под уже существующий спрос, тем быстрее будут изменены образовательные программы, тем больше дальневосточников смогут воспользоваться новыми рабочими местами. И это наша приоритетная задача – прежде всего трудоустроить жителей Дальнего Востока. Но мы понимаем, что из планируемых новых рабочих мест - сейчас около 20% могут быть заполнены кадрами с Дальнего Востока. В отношении остальных 80% стоит задача по привлечению кадров из других регионов, – уточнил он.

Качаев также отметил, что сегодня действует программа Минтруда РФ по стимулированию трудовой мобильности, которая предусматривает субсидии работодателям на переезд и обустройство работников.

- Масштаб программы небольшой. Для привлечения кадров Минвостокразвития будет предлагать программу, направленную на граждан Российской Федерации. Мы предлагаем предоставлять помощь гражданину по трудоустройству на Дальнем Востоке, по переезду на Дальний Восток и по его адаптации и налаживанию быта. Все эти этапы будет сопровождать Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Каждый этап будет субсидироваться. В случае принятия этой программы мы сможем в относительно короткие сроки обеспечивать кадрами проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке, - заявил Сергей Качаев.

В настоящее время Минвостокразвития проводит согласование проекта программы с федеральными органами власти. Планируется, что программа будет публично обсуждаться на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.