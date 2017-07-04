ГИБДД: Во Владивостоке обнаружен автобус с признаками перебивки номеров 11:22, 04 июля ГИБДД: Во Владивостоке обнаружен автобус с признаками перебивки номеров (Фото)
Жительницу Владивостока не пустил в квартиру собственный кот 10:33, 04 июля Жительницу Владивостока не пустил в квартиру собственный кот (Эксклюзив)
Авария на Золотом мосту сковала движение во Владивостоке 09:48, 04 июля Авария на Золотом мосту сковала движение во Владивостоке
Новостная лента
Июль, 04 вторник
11:37
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
11:37
Получасовой «апокалипсис»: ливень и гроза во Владивостоке Видео
11:37
Игорь Пушкарев поздравил Владивосток с днем рождения
11:31
Адвокат обвиняется в мошенничестве в Приморье
11:22
«Маркет у Океана» погрузил горожан в «волны города» Фото
11:22
ГИБДД: Во Владивостоке обнаружен автобус с признаками перебивки номеров Фото
11:14
Рейтинг регионов представят на ВЭФ во Владивостоке
11:02
Минвостокразвития: К 2025 году в ДФО переедут 250 тысяч мигрантов
10:58
Владимир Путин поручил разобраться с проблемами доставки рыбы в ДФО
10:44
Один пожар за сутки потушили в Приморье
10:33
Жительницу Владивостока не пустил в квартиру собственный кот Эксклюзив
10:22
В Приморье уничтожено 3 млн кустов наркосодержащих растений
10:10
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
10:00
Китай готов открыть во Владивостоке представительство для привлечения инвестиций
09:48
Авария на Золотом мосту сковала движение во Владивостоке
09:36
В честь празднования дня города во Владивостоке прошел Всероссийский турнир по самбо и сумо Видео
09:33
Доллар снижает свои позиции Эксклюзив
09:21
Выплаты на детей в России: последние новости на июль
09:09
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием, один – раньше времени
08:34
Гороскоп на 4 июля
08:31
Часть Владивостока останется без света во вторник, 4 июля Адреса
08:20
Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко
08:16
В среду Корабельная Набережная будет перекрыта
07:32
В поселке Трудовое продолжается благоустройство дорог Фото
06:41
Мемориальная доска почётному гражданину Константину Кравченко откроется во Владивостоке 5 июля
05:42
Ученые узнали, какие детские сладости могут вызвать рак
04:33
В соцсетях презентовали клип к ЧМ-2018 Видео
03:25
Ученые опровергли 5 самых популярных научных мифов
02:38
Эксперты назвали самую опасную обувь для вождения автомобиля
01:19
Эксперты назвали пять лучших автомобилей-долгожителей
00:18
Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций-2017
Июль, 03 понедельник
23:41
В среду ДОСААФ России отпразднует 90-летие митингом и автопробегом
22:25
Жители Владивостока отметили День города в тельняшках Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4157 (96) от 04 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Лето и праздники благоустройства и ремонта не отменяют
И даже чжурчжэней снабжали китайцы
Приморью скидки на электричество не светят
Детей учили не есть то, что растет не для еды
Казаков и курсантов отправят в Хабаровск. Автопробегом
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Владимир Путин поручил разобраться с проблемами доставки рыбы в ДФО

Рыбу, выловленную в нейтральных водах, таможня РФ из-за пробела в законе считает зарубежным товаром
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин распорядился в течение 90 дней обеспечить беспрепятственную доставку выловленной российскими судами рыбы к берегам РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев.

Неопределенный законодательно статус данной продукции является причиной споров между рыбаками и таможенными службами. Наличие пробела в правовом регулировании привело к созданию дополнительного административного барьера на пути доставки в Россию рыбопродукции, выпущенной на российской плавбазе в открытой части мирового океана, поскольку таможенные службы считают такую продукцию зарубежным товаром.

Вместе с тем, в соответствии со сложившейся мировой практикой, происхождение продукции, выловленной и произведенной в открытой части мирового океана, определяется по стране флага судна-производителя. Согласно подписанной и ратифицированной Россией Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана, национальные квоты в этом районе будут закрепляться за странами-участниками на основании статистики вылова.

Отметим, общий объем рыбы в северной части Тихого океана составляет около 5 миллионов тонн, что соответствует всему годовому объему вылова в России.

- Большой экономический потенциал рыбной отрасли должен в полном объеме работать на экономический рост. Мы должны не мешать, а помогать нашему бизнесу, сделать так, чтобы вектор дальнейшего развития рыбной отрасли был направлен на привлечение инвестиций и экономический рост государства и его территорий, - сказал глава Минвостокразвития России Александр Галушка.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Китай готов открыть во Владивостоке представительство для привлечения инвестиций
10:00, 04 июля 2017 Китай готов открыть во Владивостоке представительство для привлечения инвестиций

Александр Галушка и Чжан Цивэй обсудили дальнейшее сотрудничество

Доллар снижает свои позиции
09:33, 04 июля 2017 Доллар снижает свои позиции

Курс валют на 4 июля

Суд над Олегом Ежовым начнется 11 июля
18:01, 03 июля 2017 Суд над Олегом Ежовым начнется 11 июля

Начало первого судебного заседания назначено на 14:00

Политтехнолога губернатора Приморья вместе с женой оставили в СИЗО
17:48, 03 июля 2017 Политтехнолога губернатора Приморья вместе с женой оставили в СИЗО

Илья Спокойнов пробудет за решеткой до августа, а его супруга - до конца октября

Евро продолжает расти
11:51, 03 июля 2017 Евро продолжает расти

Курс валют на 3 июля

Путин расширил территорию Свободного порта Владивосток
09:19, 03 июля 2017 Путин расширил территорию Свободного порта Владивосток

Изменения в закон о СПВ были внесены 1 июля

Снижение тарифов на электроэнергию пока не коснется Приморья
20:01, 02 июля 2017 Снижение тарифов на электроэнергию пока не коснется Приморья

Понижение сначала коснется компаний в тех регионах, где электричество намного дороже