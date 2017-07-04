Владимир Путин поручил разобраться с проблемами доставки рыбы в ДФО

Рыбу, выловленную в нейтральных водах, таможня РФ из-за пробела в законе считает зарубежным товаром

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин распорядился в течение 90 дней обеспечить беспрепятственную доставку выловленной российскими судами рыбы к берегам РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев.

Неопределенный законодательно статус данной продукции является причиной споров между рыбаками и таможенными службами. Наличие пробела в правовом регулировании привело к созданию дополнительного административного барьера на пути доставки в Россию рыбопродукции, выпущенной на российской плавбазе в открытой части мирового океана, поскольку таможенные службы считают такую продукцию зарубежным товаром.

Вместе с тем, в соответствии со сложившейся мировой практикой, происхождение продукции, выловленной и произведенной в открытой части мирового океана, определяется по стране флага судна-производителя. Согласно подписанной и ратифицированной Россией Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана, национальные квоты в этом районе будут закрепляться за странами-участниками на основании статистики вылова.

Отметим, общий объем рыбы в северной части Тихого океана составляет около 5 миллионов тонн, что соответствует всему годовому объему вылова в России.

- Большой экономический потенциал рыбной отрасли должен в полном объеме работать на экономический рост. Мы должны не мешать, а помогать нашему бизнесу, сделать так, чтобы вектор дальнейшего развития рыбной отрасли был направлен на привлечение инвестиций и экономический рост государства и его территорий, - сказал глава Минвостокразвития России Александр Галушка.