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Авария на Золотом мосту сковала движение во Владивостоке

Один из участников движения не выдержал необходимую дистанцию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел утром на Золотом мосту. Один из участников движения не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с предшествующим ему автомобилем. В результате аварии никто не пострадал. 

В районе аварии движение с Чуркина в сторону Некрасовской затруднено. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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