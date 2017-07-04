Авария на Золотом мосту сковала движение во Владивостоке

Один из участников движения не выдержал необходимую дистанцию

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел утром на Золотом мосту. Один из участников движения не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с предшествующим ему автомобилем. В результате аварии никто не пострадал.

В районе аварии движение с Чуркина в сторону Некрасовской затруднено. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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