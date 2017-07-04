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Китай готов открыть во Владивостоке представительство для привлечения инвестиций

Александр Галушка и Чжан Цивэй обсудили дальнейшее сотрудничество
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка 3 июля, встретился с Первым секретарем Хэйлунцзянского провинциального комитета КПК Чжаном Цивэем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества между ДФО и провинцией Хэйлунцзян: развитие международного транспортного коридора «Приморье-1», строительство автомобильного мостового перехода Полтавка-Дуннин, двустороннее развитие острова Большой Уссурийский.

«Объем перевозок за первые 4 месяца этого года по «Приморью-1» равен объему перевозок за весь 2016 год», – подчеркнул Александр Галушка.

Значительный рост объема перевозок, по словам Министра, связан с введением целого ряда мер с российской стороны, таких как электронное декларирование грузов, установление понижающих тарифов на железнодорожные перевозки в рамках МТК, установление режима работы пунктов пропуска 24/7, определение пунктов пропуска в портах Приморского края, где государственный таможенный контроль транзитных грузов будет осуществляться единым контрольным органом. Российская сторона считает целесообразным введение аналогичного режима работы пунктов с китайской стороны.

«Говоря о китайских инвестициях в Международный транспортный коридор «Приморье-1», мы понимаем, что это, прежде всего, инвестиции в конкурентные преимущества провинции Хэйлунцзян. В ходе визита господина Си Цзиньпиня в Москву планируется подписать соглашение между нашими странами, предусматривающее совместный механизм по развитию международных транспортных коридоров», - отметил глава Минвостокразвития.

В ходе встречи также был затронут вопрос реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке. Благодаря созданным здесь условиям на территорию макрорегиона приходит и крупный российский бизнес, готовый экспортировать свою продукцию в страны АТР. Так, например, агрохолдинг «Русагро», реализует в Приморском крае масштабный проект по созданию свиноводческого комплекса на 1 млн голов с заявленным объемом инвестиций в 31 млрд руб. В настоящий момент компания ищет партнёра для выхода продовольственный рынок Китая.

Для удобства китайских инвесторов в Китае работает представительство Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«Наравне с открытым в Пекине российской стороной филиалом Агентства мы готовы создать во Владивостоке свое представительство, чтобы обеспечить оперативное сопровождение и помощь в реализации инвестиционных проектов китайских иинвесторов на Дальнем Востоке», - отметил Первый секретарь Хэйлунцзянского провинциального комитета КПК Чжан Цивэй.

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