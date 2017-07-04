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Доллар снижает свои позиции

Курс валют на 4 июля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.96 рублей, а евро - 67.20 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По мнению экспертов, на динамику развития иностранной валюту может повлиять саммит «Большой двадцатки» (G20) , который пройдет в Гамбурге 7–8 июля. Если на саммите прозвучат резкие заявления по поводу России, отечественная валюта может ослабнуть. Также эксперты не исключают падения доллара в конце недели.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примтеркомбанке за 59.40 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Пойдем! за 58.45 рублей за один доллар.

Европейскую валюту выгодно приобрести в ББР Банке за 67.80 рублей, а продать валюту выгодно в Россельхозабнке за 66.95 рублей за один евро.

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