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В честь празднования дня города во Владивостоке прошел Всероссийский турнир по самбо и сумо

Из самбо в сумо
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Всероссийский турнир по самбо и сумо прошел во Владивостоке. Традиционные соревнования были приурочены к празднованию дня города. Более 120 спортсменов из 6 регионов страны сошлись в спорткомплексе Олимпиец. Борцы в течение двух дней выясняли, что лучше - русское самбо или древнее японское сумо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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