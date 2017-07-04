Всероссийский турнир по самбо и сумо прошел во Владивостоке. Традиционные соревнования были приурочены к празднованию дня города. Более 120 спортсменов из 6 регионов страны сошлись в спорткомплексе Олимпиец. Борцы в течение двух дней выясняли, что лучше - русское самбо или древнее японское сумо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
В честь празднования дня города во Владивостоке прошел Всероссийский турнир по самбо и сумо
Из самбо в сумоВладивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.
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