В честь празднования дня города во Владивостоке прошел Всероссийский турнир по самбо и сумо

Из самбо в сумо

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Всероссийский турнир по самбо и сумо прошел во Владивостоке. Традиционные соревнования были приурочены к празднованию дня города. Более 120 спортсменов из 6 регионов страны сошлись в спорткомплексе Олимпиец. Борцы в течение двух дней выясняли, что лучше - русское самбо или древнее японское сумо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.