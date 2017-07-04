Выплаты на детей в России: последние новости на июль

Кому и сколько положено. Как получить

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Экономическая обстановка в стране меняется и в связи с этим у россиян возникает вопрос относительно пособий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Известно, что выплаты родителям троих детей и порядок их предоставления прописан в федеральном законе №81, который принят Госдумой в 1995, однако он постоянно изменялся.

Кстати, последние нововведения были произведены 3 июля 2016 года.

Стоит заметить, что законом установлены варианты пособий: по беременности и родам, единовременные и ежемесячные. Кроме того, в документе указаны их размер и источники финансирования, порядок получения и перечень лиц, которые могут получить выплаты.

Согласно закону, на третьего ребенка положено все то же самое, что и на второго, но существует небольшое исключение – материальная помощь по уходу выше тысячи на три. Все зависит от региона проживания. А вместо материнского капитала, который семья получила после рождения второго ребенка, государство предоставляет земельный участок под строительство дома.

Отметим, что в 2015 для пособий из федерального бюджета было выделено 14,6 млрд рублей. Следует сказать, что эта сумма меняется в зависимости от роста рождаемости и индексации.

Известно, что размер выплат в этом году на 3-го ребенка будет эквивалентен прожиточному минимуму, который установлен в регионе для детей. В 2015 он составлял около 8000 рублей. Подчеркнем, что с 1 февраля этого года все виды пособий увеличены на 7%:

- вставшим на учет по беременности до 12 недель положено единовременно 580 рублей (вместо прежних 544);

- при рождении один раз – вместо 14500 р. 15500 р.;

- по уходу каждый месяц до исполнения трех лет – средняя цифра по стране 9 000 рублей.

Заметим, что по беременности и родам работающим мамам могут выплатить до 53 тысяч рублей, так как с января текущего года сумма выросла до 100% средней заработной платы.

Надо сказать, что эта сумма назначается за месяц, а всего роженицам положены денежные «поощрения», которые начисляются суммарно за 70 дней до родов и столько же после.

Сумма начислений по уходу, назначенных до достижения полутора лет может достигать 21,6 тысячи, так как она приравнена к 40% заработка.

Лица, подлежащие ОСС

К этой категории относятся собственники бизнеса, либо руководители организаций, госслужащие, служащие, священнослужители, нотариусы, члены хозяйств, производственных кооперативов, члены северных народов, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Условия получения пособия

Начиная с прошлого года ежемесячную поддержку на 3-го до трех лет получают в 69 регионах страны. Однако для получения пособий нужно соответствовать некоторым условиям:

- выдается только малообеспеченным семьям (уровень дохода семьи, поделенного на число членов, ниже прожиточного минимума);

- выдается на ребенка, родившегося не раньше 2013 года;

- выдается после обращения к специалистам органа социального обеспечения.

Тем, кто не попадает по одному из этих условий, положена ежемесячная материальная господдержка до полутора лет в размере 5,8 тысячи рублей.

Социальные выплаты

За рождение ребенка предусмотрены соцвыплаты. Пособие за рождение ребенка в 2017 году может получить не только мама, но и отец малыша.

Сумма пособия – чуть больше 15 тысяч рублей - в следующем году должна быть проиндексирована. Чтобы получить эти деньги, родители должны собрать необходимый пакет документов. Так, они должны доказать, что они являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории страны.

Претендовать на пособие можно не позднее достижения ребенком шестимесячного возраста.

Отметим, что пособие на второго ребенка в 2017 году может составить 5500 руб., а на третьего – до 7000 руб.

Возможны и другие выплаты. Это касается как будущих матерей, так и на уже родившихся детей. Сумма зависит от уровня прожиточного минимума в отдельных городах.

Пособия при рождении ребенка в 2017 году

Первая выплата осуществляется работающим будущим матерям еще в период постановки на учет по беременности. Женщины могут обратиться в местные органы социального обеспечения за материальным пособием в срок до 12 недель при первичном посещении. Сумма первого пособия составляет 543,64 руб.

Следующий вид пособия – выплаты для беременных в 2017 году. Их могут получить женщины, работавшие не менее шести месяцев до выхода в декрет. Общий размер пособия основывается на ежедневном заработке за последние два года и учитывает уровень инфляции в стране.

Заметим, что показатель ежедневного заработка не может превышать 1500 руб. Эти выплаты производит работодатель.

Что касается тех, кто уже родил ребенка, то стоит сказать немного о материнском капитале. В частности, в 2017 году сумма, выплачиваемая по этой программе, равняется 453 тыс. руб. Однако правительство обещает проиндексировать выплаты до 492 348 рублей.

Основное пособие – это помощь в воспитании детей возрастом до полутора лет. В этой области ожидаются некоторые изменения. Во-первых, предельный возраст ребенка, которому положено пособие, должен увеличиться до трех лет. Во-вторых, и эта сумма должна быть проиндексирована. Однако из-за крайне невысокого уровня индексация едва ли почувствуется.