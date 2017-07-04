Часть Владивостока останется без света во вторник, 4 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт40,

Адмирала Фокина ул.22, 24, 26А,

Амурская ул.24, 26,

Борисенко ул.104,

Бурачка ул.11,

Грушевая ул.25,

Изюбриевая ул.1, 9,

Камчатская ул.1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Минеральная ул.17, 4, 9,

Океанский пр-кт 8,

Олега Кошевого ул.1А, 3, 8,

Пшеницына ул.32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77,

Светланская ул.29, 31, 31/3,

Стрелочный пер.7,

Сусанина ул.1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Четырнадцатая ул.38,

Шевченко ул.55, 57, 59А, 85А,

Шилкинская ул.4, 4А, 6,

Яблоневая ул.109, 11А, 1А, 3А, 63Д, 69Г, 71А, 73, 82, 84

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.