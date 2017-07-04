Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко

В Приморье без осадков

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 июля, погоду в Приморье определяет малоградиентное поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +20...+30 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый, во второй половине дня умеренный. Температура воздуха +20...+22 °C. Температура воды в Амурском заливе +18 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +25...+27 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +21...+23 °C.