В соцсетях презентовали клип к ЧМ-2018

Вживую впервые на публику песня была исполнена в воскресенье на церемонии закрытия Кубка Конфедераций 2017 в Санкт-Петербурге

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash совместно с проектом «#ЖИТЬ» презентовали клип к ЧМ-2018 по футболу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Клип на песню «Команда 2018» был опубликован в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Его онлайн-презентация состоялась 2 июля в 12:00. А вживую впервые на публику песня была исполнена в воскресенье на церемонии закрытия Кубка Конфедераций 2017 в Санкт-Петербурге.

Комментируя новую песню, Гарина заявила, что она объединяет и подталкивает идти только вперед. С ее мнение согласен и DJ Smash.

«Я чувствовал, что песней мы не только поддерживаем тех людей, которые любят, беспокоятся и переживают за судьбу нашего футбола, но и в принципе всех, кто работает в команде и добивается успеха путем совместного командного труда», - отмечает DJ Smash.

Егор Крид рассказал, еще с детства его отец учил тому, что «успех — это всегда результат командной работы». И новая песня призывает людей объединяться ради общей цели.

Напомним, следующий Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.