Ученые опровергли 5 самых популярных научных мифов

Специалисты рассказали правду

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Ученые опровергли пять самых популярных мифов, якобы связанных с наукой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Первый из них – это так называемое правило «пяти секунд». Ученые заявили, что если еда упала на пол, на нее все равно успеют попасть микробы, независимо от того, как быстро ее успеют поднять.



Ученые в очередной заявили, что нет никакой «темной стороны Луны». Этот миг, считают они, мог возникнуть из-за того, что с Земли невидна противоположная часть спутника. Но уже давно доказано, что Солнце равномерно освещает всю поверхность Луны.



Также ошибочна теория о том, что после рождения ребенка женщина теряет некоторое количество серого вещества. Этот миф удалось опровергнуть экспериментальным путем. Ученые выяснили, что после родов мозговая деятельность приходит в норму.



Исследователи отмечают, что сладости не помогут повысить активность детей. Поэтому не стоит давать детям сахар для того, чтобы они стали более активными.



Ученые утверждают, что ошибочным является мнение о том, что кошки лишь используют человека для получения пищи и не испытывают удовольствия, общаясь с хозяином. В ходе эксперимента им даже удалось доказать, что животное скорее проведет время со своим хозяином вместе, чем поест.