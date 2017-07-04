Мемориальная доска почётному гражданину Константину Кравченко откроется во Владивостоке 5 июля

Ушёл из жизни Константин Фёдорович в 2014 году

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В среду, 5 июля, в 12 часов во Владивостоке состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски почётному гражданину, председателю Приморского краевого ветеранов войны и труда Константину Кравченко. Мемориальная доска установлена на фасаде здания по адресу ул. Бестужева, 40, где Константин Фёдорович проживал с 1978 по 2014 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски примут участие родные Константина Кравченко, почетные граждане Владивостока, представители администрации города, общественность.

Для справки:

Константин Фёдорович Кравченко родился 8 ноября 1919 года в городе Сумы. В Приморье приехал в 1942 году. С 1952 года занимал должность главного инженера Владивостокского отделения железной дороги. В 1957 году избран председателем Фрунзенского районного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, затем первым секретарем районного комитета КПСС. С 1960 по 1965 год работал заведующим отделом транспорта и связи краевого комитета КПСС, затем был назначен председателем Владивостокского горисполкома, далее первым секретарем горкома партии. В 1969-1984 годах занимал должность первого зампредседателя приморского крайисполкома. В 1987 году создал и на протяжении пятнадцати лет являлся председателем Приморского краевого совета ветеранов.

Ушёл из жизни Константин Фёдорович в 2014 году.