Эксперты назвали самую опасную обувь для вождения автомобиля

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Компания Ford провела исследование и выяснила, какая обувь больше всего подходит для водителей автомобиле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Следует заметить, что только в Британии неверный выбор обуви ежегодно приводит к 1,4 млн ДТП.



Так, самой опасной обувью для вождения эксперты назвали шлепанцы, так как они могут соскользнуть с ноги и попасть под педали. К слову, в некоторых странах автомобилистам запрещено надевать шлепки на законодательном уровне: например, в Испании за это могут оштрафовать на 200 евро, а во Франции – на 90 евро.



Исследования показали, что свободно сидящая на ноге обувь увеличивает общее время торможения в среднем на 0,13 секунд, чего вполне достаточно для того, чтобы со скорости 95 км/ч тормозной путь увеличился на 3,5 м. Также перенос ноги с педали газа на тормоза в шлепанцах занимает в два раза больше времени, чем в другой обуви.



Кстати, согласно опросу, в России 5,7% водителей ездят за рулем босиком, а 13,2% - в шлепанцах. При этом 32,9% опрошенных считают себя достаточно опытными, поэтому им вообще не важен вид обуви. 48% автомобилистов для вождения выбирают кеды или кроссовки.