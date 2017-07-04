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Общество

В поселке Трудовое продолжается благоустройство дорог

Работы ведутся в плановом режиме.
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Спецтехника и дорожные рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» по заказу администрации города Владивостока продолжают работы по благоустройству дорог в посёлке Трудовое. На ряде улиц здесь ведется грейдирование и отсыпка песчано-гравийной смесью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, на прошлой неделе спецтехника и дорожные рабочие трудились на улицах Кольцевой, Карла Маркса, Чичерина, Камчатской, Лиманной, Рокоссовского и ряде других.

Работы по текущему содержанию дорожного полотна ведутся в плановом режиме.

Как подчеркнули специалисты, в ближайшее время спецтехника выйдет также на улицы Заречную, Клубную, Суворовскую, Шаляпина и Светлую.

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